Ucraina: Cremlino su colloquio Putin-Biden, Usa alimentano isteria su invasione

- Gli Stati Uniti stanno alimentando "l'isteria" sull'invasione dell'Ucraina che la Russia starebbe pianificando, e allo stesso tempo stanno continuando a inviare armi a Kiev. E' quanto annunciato dal consigliere presidenziale russo, Juri Ushakov, parlando con la stampa al termine del colloquio fra Vladimir Putin e l'omologo statunitense, Joe Biden. "Il fatto è che gli statunitensi stanno gonfiando artificialmente l'isteria in merito alla cosiddetta invasione russa pianificata. Indicano persino le date dell'invasione e, parallelamente, insieme agli alleati, gonfiano i muscoli militari dell'Ucraina: risorse finanziarie significative sono state stanziate per la modernizzazione dell'esercito ucraino e il numero di istruttori militari inviati nel Paese è in aumento", ha affermato il consigliere. Ushakov ha affermato che Putin ha rimarcato a Biden quanto sia pericoloso inviare delle forniture di armi all'Ucraina. "Il nostro presidente ha richiamato l'attenzione sul pericolo della militarizzazione dell'Ucraina, inviandole armi moderne, cosa che i Paesi occidentali stanno facendo di proposito, incoraggiando così possibili provocazioni da parte delle forze di sicurezza ucraine sia in relazione al Donbass che alla Crimea", ha affermato il consigliere del Cremlino. (segue) (Rum)