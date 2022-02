Business news: Taiwan, governo stima rallentamento crescita al quattro per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Taiwan potrebbe espandersi del quattro per cento nel 2022, in netto rallentamento rispetto alla crescita del 6,8 per cento stimata per il 2021. È la previsione del Consiglio di sviluppo nazionale (Ndc), l'agenzia di pianificazione politica dell'esecutivo. A trainare la crescita del prodotto interno lordo nel 2022 sarà soprattutto il ripristino delle catene di approvvigionamento a livello globale e un incremento delle esportazioni, che dovrebbero aumentare del 6,14 per cento, arrivando a 472,1 miliardi di dollari, ha spiegato l'ente governativo. (Cip)