Business news: Ue e Unicef con Eni per migliorare qualità dell’acqua a Bassora, in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e l’Unicef, in collaborazione con Eni, hanno lanciato un progetto in partnership con il governatorato di Bassora, volto a migliorare la qualità dell'acqua per 850 mila persone nella città di Bassora, compresi oltre 160 mila bambini come beneficiari diretti. Alla cerimonia di lancio, riferisce una nota, hanno partecipato il governatore di Bassora, Asaad Al Edani; Barbara Egger, responsabile della Cooperazione della delegazione Ue in Iraq; Paula Bulancea, deputy representative dell’Unicef in Iraq; Alberto Piatti, responsabile dello Sviluppo sostenibile di Eni; Walid Elmahdy, managing director di Eni Iraq Bv; e altre autorità. “L'Unicef continua a lavorare in Iraq per sostenere un ambiente resiliente al clima, garantire l'accesso all'acqua sicura e permettere ai giovani di essere attori del cambiamento attraverso l'impegno civico: questo progetto con l'Ue in collaborazione con Eni aiuterà a garantire la fornitura di acqua potabile equa, sostenibile e sicura alle popolazioni vulnerabili e a sostenere la creazione di posti di lavoro verdi sostenibili per i giovani della città di Bassora", ha commentato Paula Bulancea. (Com)