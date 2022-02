Business news: Banca centrale, riserve Paese in valuta forte oltre il 64 miliardi di dollari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta forte dell'Iraq - una valuta negoziata a livello globale che può fungere da bene rifugio affidabile e stabile, come nel caso del dollaro statunitense, dell'euro, dell'oro, della sterlina inglese o del franco svizzero - superano un valore totale di 64 miliardi di dollari Usa. Lo ha dichiarato Ihsan Shamran, il vice governatore della Banca centrale dell'Iraq, durante un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa irachena "Shafaq". "Grazie agli investimenti diversificati e alla cauta politica monetaria nazionale, durante l'anno scorso abbiamo registrato un sostanziale aumento delle riserve auree e in valuta forte dell'Iraq", ha dichiarato Shamran, spiegando che "attualmente, le riserve in valuta forte dell'Iraq, che comprendono l'euro, il dollaro statunitense, l'oro e altre valute straniere, ammontano a oltre 64 miliardi di dollari Usa". Per quanto riguarda l'oro, Shamran ha dichiarato che le riserve nazionali ammontano a "96 tonnellate" che conferiscono all'Iraq la 38esima posizione a livello globale nella classifica dei Paesi con le riserve auree più vaste. (Res)