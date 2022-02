Business news: Algeria, tasso riempimento dighe del 37 per cento a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di riempimento delle dighe a livello nazionale è aumentato, raggiungendo il 37 per cento. Lo ha riferito il ministero delle Risorse e della sicurezza idrica, secondo il quale il tasso di occupazione delle dighe è del 22,8 per cento nell’ovest, del 18,33 per cento al centro e del 61,92 per cento nella regione orientale. Lo scorso 12 dicembre, il tasso di riempimento era del 36,24 per cento e, per far fronte alla carenza di acqua che interessa il Paese, il ministero ha avviato un programma per la costruzione di 700 pozzi, di cui 320 sono già in servizio. Tra programmi pubblici e privati sono stai progettati in totale 1.200 pozzi nel Paese, di cui 577 sono già attivi. Secondo i dati diffusi dal ministero, nell’area della capitale Algeri erano previsti in totale 217 pozzi e 71 sono già stati commissionati. (Ala)