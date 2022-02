Business news: Banca mondiale, inquinamento costerà al Libano il 3 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di inquinamento dell'aria rilevato in Libano costerà al Paese dei cedri circa il 3 per cento del suo Prodotto interno lordo (Pil) annuo. Lo ha dichiarato la Banca mondiale in un rapporto in cui viene dimostrato che l'inquinamento atmosferico costa ai Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa 141 miliardi di dollari statunitensi l'anno, circa il 2 per cento del Pil totale dell'area. Infatti, secondo il rapporto, un residente medio dell'area passa, nell'arco di una vita, 60 giorni malato a causa dell'inquinamento dell'area, causando una diminuzione di produttività dell'individuo e della famiglia. I problemi di salute dovuti all'inquinamento, inoltre, rappresentano una spesa sanitaria non indifferente, sia per il singolo cittadino e la sua famiglia, che per lo Stato. Secondo la Banca mondiale, l'alto livello di inquinamento è dovuto a diversi fattori: gli standard ambientali bassi nei settori del trasporto e dell'industria, l'intensa attività degli inceneritori - anche quelli usati dai residenti a livello domestico e quindi senza misure di sicurezza e ambientali - e l'uso di combustibile e carburante di pessima qualità. Inoltre, il Mediterraneo rimane tra i mari più inquinati dalle plastiche a livello globale, il che coincide con l'erosione delle spiagge, una delle attrazioni turistiche più importanti in una regione in cui il turismo è tra i settori più redditizi o con il potenziale più alto. (Lib)