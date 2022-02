Business news: Algeria-Nigeria, ministri discutono progetto gasdotto trans-sahariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il ministro di Stato per le Risorse petrolifere della Nigeria, Timipre Sylva, con il quale ha discusso in merito al progetto di gasdotto trans-sahariano tra Algeria, Niger e Nigeria. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Energia algerino, nel corso del colloquio in videoconferenza - avvenuto alla presenza dell’amministratore delegato del gruppo energetico algeruno Sonatrach, Toufik Hakkar - i due ministri hanno discusso dei rapporti di cooperazione e partnership tra Algeria e Nigeria nel campo dell'energia , descritto come "molto buono, così come le prospettive per il loro rafforzamento". (Ala)