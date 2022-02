Business news: la Thailandia vuole ripristinare collegamenti aerei con Cina e Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia terrà questo mese colloqui bilaterali con Cina e Malesia per ripristinare i collegamenti aerei con i due Paesi e rilanciare, così, il settore del turismo. Lo ha annunciato in un comunicato il portavoce del governo Thanakorn Wangboonkongchana. I turisti cinesi rappresentavano nel 2019 oltre un quarto del totale dei 40 milioni di visitatori stranieri in Thailandia. Nel 2021, tuttavia, le rigide misure di controllo della pandemia hanno quasi azzerato gli arrivi dalla Repubblica popolare, che sono stati lo 0,5 per cento del totale. L’obiettivo, ha spiegato il portavoce, è di raggiungere un accordo con Pechino per uno “scambio di turisti”, che garantisca visti e assicurazioni di viaggio ai visitatori di entrambi i Paesi. La scorsa settimana la Thailandia ha ripristinato il suo programma “Test & Go” per i viaggiatori in entrata, che consente a questi ultimi di evitare la quarantena obbligatoria a patto che risultino negativi al test Covid. (Fim)