Business news: Taiwan revocherà divieto alle importazioni dai prodotti di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan intende eliminare il blocco alle importazioni di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle aree colpite dal disastro nucleare di Fukushima, sulla costa orientale del Giappone. Lo ha riferito il portavoce dell'ufficio presidenziale, Xavier Chang. Il divieto d'importazione era stato disposto dal governo conservatore del Kuomintang dopo l'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi l'11 marzo 2011, a seguito del terremoto e maremoto del Tohoku. Le restrizioni sono state rafforzate ulteriormente nel 2015. Dal ritorno al governo nel 2016, il partito progressista democratico (Ppd) ha considerato l'allentamento delle restrizioni, scontrandosi tuttavia con una forte opposizione interna. La questione è stata risolta con il referendum nazionale del novembre 2018, quando il 78 per cento degli abitanti si è espresso a favore del mantenimento del blocco. Il governo progressista di Tsai Ing-wen, d'altra parte, non ha fatto mistero del fatto che l'eliminazione del divieto decennale nei confronti del Giappone potrebbe favorire l'ingresso di Taiwan anziché quello della Cina continentale nell'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp), il patto commerciale che lega Giappone, Australia, Brunei, Canada, Cile, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. (Cip)