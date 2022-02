Business news: moda, l'ambasciatore a Tokyo Benedetti inaugura due nuove esposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Tokyo, Gianluigi Benedetti, ha inaugurato le esposizioni Moda Italia e Shoes from Italy, aperte al pubblico fino al 10 febbraio 2022 presso il prestigioso centro espositivo di Belle Salle Shibuya Garden. Nel corso di oltre 30 anni di storia, le due manifestazioni organizzate due volte all'anno dall'Ufficio Ice-Agenzia di Tokyo in collaborazione con l'ambasciata si sono affermate come i principali appuntamenti promozionali per le piccole e medie imprese italiane del settore moda, facendo registrare un crescente successo presso il pubblico giapponese. Quest'anno alle due esposizioni partecipano - in modalità "phygital" - i rappresentanti di circa 164 aziende, un numero record, che espongono le collezioni per la stagione autunno-inverno 2022-2023, presentando nuovi modelli di abbigliamento, accessori e calzature per donna e uomo, espressioni del total look italiano. I potenziali clienti potranno partecipare a incontri B2Bon-line con i rappresentanti delle aziende produttrici collegate dall'Italia, grazie all'assistenza di interpreti messi a disposizione dall'Ufficio Ice-Agenzia di Tokyo. (Git)