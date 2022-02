Business news: colloqui tra Qatar e Iraq per possibili forniture di gas a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Elettricità in carica dell'Iraq, Adel Karim, ha discusso con il ministro dell'Energia del Qatar, Saad Sherida al Kaabi, la possibilità di fornire gas a Baghdad per far fronte alla sua carenza di elettricità. Lo ha riferito l'agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che ciò è avvenuto durante una rapida visita del ministro dell'elettricità iracheno a Doha. L'Iraq, secondo produttore della cartello petrolifero Opec dopo l'Arabia Saudita, dipende dalle vendite di petrolio per oltre il 90 per cento del suo bilancio pubblico ed è stato sottoposto a pressioni dagli Stati Uniti per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di gas dall'Iran. Al centro dei colloqui di Karim in Qatar, spiega la stampa irachena, vi sono state le questioni logistiche necessarie per la fornitura di gas attraverso i porti qatarioti ai porti dell'Iraq. Il Paese arabo a maggioranza sciita brucia gran parte del proprio gas, estratto insieme al petrolio greggio nei suoi giacimenti, perché non dispone delle strutture per trasformarlo in combustibile e utilizza invece le importazioni di energia elettrica iraniane per generare elettricità. (Res)