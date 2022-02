Business news: Toshiba rivede piani per la divisione in entità separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica azienda giapponese dell'elettronica Toshiba Corp ha annunciato lunedì un nuovo piano che prevede la divisione delle sue attività in due entità distinte anziché in tre come inizialmente pianificato. La decisione recepisce l'opposizione espressa da diversi azionisti nei confronti del piano iniziale, che era stato presentato dall'azienda lo scorso novembre. Il piano originale prevedeva la separazione in tre aziende distinte che avrebbero ereditato le operazioni di Toshiba nei settori delle infrastrutture, degli apparecchi elettronici e dei chip di memoria flash. (Git)