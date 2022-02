Francia-Germania: colloquio Macron-Scholz, focus su crisi tra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Lo ha reso noto l’Eliseo. “Lo scambio si iscrive in una coordinazione stretta tra la Francia e la Germania in vista della visita del cancelliere Scholz in Ucraina e Russia all’inizio della prossima settimana”, ha comunicato l’Eliseo. La conversazione ha reso possibile “confermare il perfetto allineamento delle posizioni di Francia e Germania, in particolare per quanto riguarda i prossimi passi delle discussioni nel formato Normandia e il bisogno di identificare le condizioni per la sicurezza collettiva in Europa”, ha concluso l’Eliseo. (Frp)