Trasporti: Figliomeni (Aps), basta barriere per disabili in stazioni metro Roma

- “È di ieri l’ennesima notizia che un altro passeggero in sedia a rotelle è rimasto bloccato in metropolitana a causa degli ascensori fuori servizio. Sulla linea A sono 13 le stazioni con problemi di accessibilità, altrettante sulle linea B, per non parlare di tante scale mobili ferme nella nuova linea C. È inaccettabile una situazione del genere e ogni volta che leggo queste notizie mi vergogno per lo stato dei trasporti in cui versa la Capitale d’Italia". Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet solidarietà- Aps. "Non è più tollerabile che nel 2022 un cittadino rimanga bloccato in una stazione perché è in sedia a rotelle, cittadini che fra l’altro pagano i trasporti come tutti gli altri - aggiunge Figliomeni -. Durante il mio mandato in Aula Giulio Cesare più e più volte ho denunciato quest’indegna situazione da terzo mondo e sono sicuro che tra non molto si vedranno i frutti e chi ha responsabilità dovrà pagare. Nel frattempo auspichiamo che sindaco e consiglieri, invece di preoccuparsi di alzarsi lo stipendio mentre i cittadini fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese, pensino a risolvere concretamente i problemi della nostra amata città”, conclude Figliomeni. (Com)