Business news: fintech, startup indonesiana Julo ottiene finanziamento da 60 milioni di dollari

- La startup indonesiana di prestiti peer-to-peer (P2P) Julo ha ottenuto un finanziamento di 60 milioni di dollari dalla società finanziaria giapponese Credit Saison, secondo documenti regolatori consultati dal quotidiano "Nikkei". Credit Saison ha investito 30 milioni di dollari per l'acquisto di azioni B2 di Julo al prezzo unitario di 63,77 dollari, ed ha emesso azioni per l'acquisto di ulteriori azioni per un importo analogo. Julo ha emesso anche azioni B1 del valore di 6,36 milioni di dollari a investitori quali Quona Capital, Mdi Ventures, Saratoga iNvestment, Ac Ventures, Central Capital Ventura e Meranti Asean Growth Fund nell'ambito di un accordo siglato a settembre 2020. (Fim)