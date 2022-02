Business news: auto, governo ribadisce che incentivi per elettriche sono legati a produzione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi alle auto elettriche in India sono legati alla promozione della produzione locale. Lo ha ribadito il sottosegretario per le Industrie pesanti, Krishan Pal Gurjar, nella risposta scritta a un’interrogazione della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, sull’estensione dei benefici fiscali a favore della casa automobilistica statunitense Tesla. Il governo indiano, ha ricordato Pal, ha approvato un programma di incentivi alla produzione per il settore dell’auto e della componentistica per 259,38 miliardi di rupie, al fine di promuovere l’industria nazionale e attrarre investimenti. A ciò si aggiunge un programma di incentivi per la produzione di batterie Acc (Advanced Chemistry Cell). Inoltre, nel bilancio per l’anno fiscale 2021-22 sono stati annunciati 180 miliardi di rupie per gli autobus per il trasporto pubblico. Il sottosegretario ha precisato che esistono programmi di incentivi per auto a motore flex e relative componenti, per auto a gas Gnc e Gpl, per auto a idrogeno ed elettriche. (Inn)