Business news: Kazakhstan, passeggeri Air Astana in aumento del 79 per cento nel 2021

- La compagnia di bandiera del Kazakhstan Air Astana ha visto il numero dei propri passeggeri aumentare del 79 per cento nel corso del 2021, con un totale di 6,6 milioni di viaggiatori. Lo ha comunicato la stessa società, precisando che il dato include anche il numero dei passeggeri che hanno volato sulla controllata low-cost FlyArystan (poco più di 3 milioni, in aumento del 109 per cento rispetto all'anno precedente). Il gruppo Air Astana ha anche trasportato più di 12 mila tonnellate di merci sui propri voli, il 30 per cento in più rispetto al 2020. Nel corso dell'anno, inoltre, la compagnia ha aperto nuovi collegamenti internazionali con Batumi (Georgia), Podgorica (Montenegro), Colombo (Sri Lanka) e Phuket (Thailand), e ha ripristinato le rotte verso Male, Londra, Nuova Delhi, Tbilisi (Georgia) and Dushanbe (Tagikistan). (Res)