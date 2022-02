Business news: la Cina si muove per una stretta sulla comunicazione di dati alle autorità straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria cinese ha proposto una modifica alla normativa sulla gestione dei dati transfrontalieri, in base alla quale i responsabili del trattamento non potranno fornire informazioni alle autorità straniere senza l'esplicita approvazione del dicastero. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che la modifica sarà sottoposta a consultazione pubblica fino al 21 febbraio prossimo. Se approvata, la nuova norma complicherà inevitabilmente costi e procedure per le imprese industriali e tecnologiche che operano in Cina. La modifica, ad esempio, prevede anche che i proprietari dei dati segnalino periodicamente le variazioni quantitative di quelli "importanti o fondamentali", intendendo con ciò le informazioni che potrebbero avere un impatto rilevante sulla politica, l'economia, la tecnologia o la sicurezza nucleare della Cina, tra le altre cose. (Cip)