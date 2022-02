Ucraina: compagnia Klm sospende voli per il Paese fino a nuovo avviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi, Klm, ha sospeso i voli da e verso l’Ucraina fino a nuovo avviso. Lo ha riferito la società. La decisione è stata presa dopo che il ministero degli Esteri di Amsterdam ha raccomandato ai connazionali di non viaggiare in Ucraina e a quelli che si trovano in territorio ucraino di lasciare il Paese. La compagnia aveva smesso di volare sulle regioni dell’Ucraina orientale e sulla Crimea già dal 2014, dopo l’abbattimento del volo MH17 della compagnia Malaysia Airlines da parte di un missile proprio mentre il velivolo sorvolava l’Ucraina orientale. Il prossimo volo di Klm verso Kiev sarebbe dovuto partire all’una di domani 13 febbraio, ma è stato annullato. Oltre che dal nuovo avviso di viaggio del ministero, la decisione di sospendere i voli è stata presa anche per “un’analisi estesa della sicurezza”. (Beb)