Business news: Malesia, accordo per riaprire i confini a partire dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per la ripresa della Malesia (Nrc) ha stabilito di riaprire completamente i confini del Paese entro il mese di marzo per rilanciarne l’economia. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente Muhyiddin Yassin, precisando che i visitatori non dovranno più sottoporsi a quarantena obbligatoria. “In ogni caso, sarà necessario un test Covid prima della partenza e all’arrivo in accordo con le raccomandazioni del ministero della Salute. L’apertura dei confini nazionali va attuata in maniera pianificata, sulla base di un’accurata valutazione dei rischi”, ha spiegato Muhyiddin, sottolineando che le frontiere saranno aperte ai visitatori provenienti da tutti i Paesi: “Il ministero della Sanità afferma che la variante Omicron è presente in tutto il mondo, così come nella nostra comunità. Non ha senso selezionare solo alcuni Paesi”. Secondo l’ex premier, il provvedimento è destinato a rilanciare turismo e investimenti. “Anche l’industria dell’aviazione può ripartire, così come i negozi che dipendono dai turisti. Crediamo sia una buona decisione, ma allo stesso tempo dobbiamo assicurarci che tutte le procedure funzionino”, ha aggiunto Muhyiddin, che ha lasciato la guida di governo nell’agosto dello scorso anno ed è stato nominato presidente dell’Nrc il mese successivo. (Fim)