Business news: Cina, riserve di carbone aumentano di 40 milioni di tonnellate a inizio febbraio

- Lo stoccaggio di carbone nelle centrali elettriche della Cina ha raggiunto quota 165 milioni di tonnellate dal 31 gennaio al 6 febbraio, 40 milioni di tonnellate in più su base annua. Lo ha riferito la Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale pianificatore socioeconomico del Paese, che prevede un ulteriore aumento dell'offerta dopo la stagione invernale. Nel 2021 la Cina ha vissuto una crisi energetica senza precedenti, innescata dall'insufficienza di carbone prodotto localmente e dal fermo alle importazioni dalla vicina Australia. Tali circostanze hanno esercitato una tremenda pressione sulle industrie, costrette più volte a sospendere la produzione per via delle interruzioni di corrente elettrica. Il governo è intervenuto a sostegno delle catene di approvvigionamento inaugurando nuovi siti estrattivi nel nord-est e aumentando la cooperazione energetica con i Paesi esteri, soprattutto con la Russia. (Cip)