Business news: la cinese Xiaomi avvia cooperazione con Shell per promuovere prodotti in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Xiaomi ha avviato una cooperazione con la compagnia energetica Shell per promuovere i propri prodotti in India. È quanto annunciato da Xiaomi India sul proprio account Twitter, aggiungendo che diversi prodotti della società, tra cui compressori elettrici portatili e Mi Smart Band 5, sono ora disponibili in cinque stazioni di servizio gestite da Shell a Bangalore, capitale dello Stato meridionale di Karnataka. Nelle intenzioni di Xiaomi, la cooperazione renderà tecnologia e innovazione più accessibili ai consumatori del Paese. Il mercato indiano non è l'unico a cui il colosso cinese ha rivolto le proprie attenzioni. Stando a quanto riferito domenica dal quotidiano argentino "Pagina12", Xiaomi aprirà diversi punti vendita anche nello Stato sudamericano, stabilendo una base produttiva nell'arcipelago della Terra del Fuoco. Gli smartphone della compagnia cinese dovrebbero essere prodotti dalla società argentina Etercor, che fornirà a Xiaomi anche servizi post-vendita. (Cip)