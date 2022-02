Business news: Cina istituirà 27 nuove zone pilota per e-commerce transfrontaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina istituirà zone pilota per l'e-commerce transfrontaliero in altre 27 città e regioni, con lo scopo di stabilizzare il commercio estero e gli investimenti stranieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", aggiungendo che ammontano a 105 le aree istituite da Pechino a partire dal 2015. Tra i nuovi centri che entreranno a far parte della rete spiccano Erdos, nella Mongolia Interna, e la cittadina di Yangzhou, nella provincia orientale dello Jiangsu. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione generale delle dogane, il valore dell'e-commerce transfrontaliero si è attestato a circa 312 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 15 per cento. (Cip)