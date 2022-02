Ucraina: governo portoghese invita connazionali a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha sconsigliato i viaggi in Ucraina non strettamente indispensabili e ha suggerito a chi si trova in territorio ucraino di considerare la possibilità di lasciarlo temporaneamente. È quanto indicato dal ministero degli Esteri di Lisbona in un comunicato pubblicato sul portale delle Comunità portoghesi, alla luce della crescente tensione militare tra Ucraina e Russia. "Si raccomanda di non viaggiare nella regione del Donbass o nelle zone vicine al confine con la Federazione Russa e la Bielorussia", ha avvertito il governo portoghese. (Spm)