Ucraina-Francia: Zelensky, con Macron discusso formato Normandia e gruppo di contatto Donbass

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha discusso del formato Normandia e del lavoro del gruppo di contatto sul Donbass con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Lo ha detto lo stesso Zelensky, che ha avuto un colloquio con il capo di Stato francese. “Abbiamo parlato della situazione di sicurezza e di come intensificare il processo di pace nel formato Nordmandia e nel gruppo di contatto trilaterale sul Donbass”, oltre che dei “recenti colloqui internazionali”, ha scritto il presidente ucraino in un messaggio su Twitter. Zelensky ha ringraziato Macron per “il coinvolgimento personale nel processo di de-escalation”. (segue) (Rum)