Usa-Russia: Biden avverte Putin, "costi severi" in caso di invasione in Ucraina

- Se la Russia dovesse portare avanti il piano di invasione dell'Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati "risponderanno in modo deciso" imponendo "costi severi" a Mosca. È l'avvertimento che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lanciato all'omologo russo, Vladimir Putin, nel corso della conversazione telefonica di poco più di un'ora tenuta oggi. Biden, si legge ancora nel riassunto offerto dalla Casa Bianca, ha ribadito la disponibilità degli Usa a cercare una soluzione "diplomatica" alla crisi, ma confermato che Washington - assieme a partner e alleati - è "preparata" per "altri scenari in caso il Cremlino non dovesse allentare la pressione militare sui confini ucraini. Nella serata di venerdì, il consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan, aveva denunciato la presenza di "segnali chiari" che Mosca avrebbe potuto attaccare l'Ucraina in "qualsiasi momento", non necessariamente dopo la conclusione dei Giochi olimpici invernali in corso a Pechino, come ipotizzato in precedenza. Un allarme seguito dalla decisione di ritirare progressivamente il personale diplomatico da Kiev. L'allarme ha spinto nelle ultime 24 ore molti governi ha chiedere ai rispettivi connazionali ad abbandonare il Paese. (Nys)