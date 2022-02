Business news: Honda chiude la "fabbrica madre" nel contesto della transizione all'elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha deciso di ridurre la propria capacità produttiva in Giappone a poco più di 800mila veicoli annui, una riduzione di circa il 40 per cento rispetto al picco massimo raggiunto dall'azienda nel 2002. La decisione, che si inserisce in un radicale piano di ristrutturazione teso a posizionare Honda in un futuro di mobilità esclusivamente elettrica, si concretizzerà nel definitivo arresto della produzione di auto finite presso lo storico stabilimento di Honda a Sayama, nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo. Honda ha adottato lo scorso anno anche una serie di altre misure di contenimento dei costi, incluse l'adozione di un nuovo sistema di sviluppo delle autovetture e la fine del suo programma in Formula 1. L'azienda giapponese ha annunciato che la sua intera gamma di autovetture sarà elettrica entro il 2040. La cerimonia di chiusura dello storico stabilimento di Sayama si è già tenuta il 27 dicembre, alla presenza del presidente di Honda Toshihiro Mibe e di pochi altri dirigenti, a causa della pandemia di Covid-19. (Git)