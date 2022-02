Ucraina: Cremlino su colloquio Putin-Biden, Usa alimentano isteria su invasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ushakov ha affermato, inoltre, che gli Stati Uniti, con il pretesto di accuse di una presunta imminente invasione russa dell'Ucraina, creano i presupposti per possibili provocazioni da parte delle forze di sicurezza di Kiev. "A complemento delle accuse di 'invasione', vengono creati i prerequisiti per possibili azioni provocatorie da parte delle Forze armate ucraine. Questo è il modo in cui vediamo la situazione attualmente in corso", ha affermato. Secondo Ushakov, l'escalation sui piani della Russia per "invadere" l'Ucraina è stata effettuata in modo coordinato, e a questo punto l'isteria ha raggiunto il culmine. "L'escalation legata al tema 'dell'invasione' è stata condotta in modo coordinato e ora ha semplicemente raggiunto il suo apice", ha proseguito il consigliere. Ushakov ha aggiunto che Putin ha ricordato a Biden come Kiev stesse sabotando gli accordi di Minsk e ha ricordato che l'Occidente non sta costringendo le autorità ucraine ad adempiere ai loro obblighi. Secondo Ushakov, Putin "ha spiegato in dettaglio la linea distruttiva delle autorità ucraine volta a sabotare gli accordi di Minsk", attuata negli ultimi anni. (Rum)