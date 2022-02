Ungheria: Orban annuncia estensione tetto prezzi carburante fino a dopo elezioni 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese estenderà il tetto ai prezzi dei carburanti e attuerà nuove misure a supporto delle famiglie. Lo ha detto il primo ministro, Viktor Orban, che ha tenuto il suo discorso annuale alla nazione nel giorno in cui viene inaugurata la campagna per le elezioni parlamentari del 3 aprile. Il premier si è scagliato contro l’opposizione e in particolare gli ex capi di governo Ferenc Gyurcsany e Gordon Bajnaj, rei di “appesantire” il Paese con il loro “talk show”. Orban ha accusato la sinistra di chiedere l’abolizione delle restrizioni per la pandemia di coronavirus quando era corretto mantenerle e insistendo per le chiusure quando era necessario riaprire. La sinistra, ha detto, grida alla “dittatura” ma conduce una campagna di discredito verso il governo all’estero, diffondendo notizie false. Sfruttare la paura di milioni di famiglie nella speranza di rovesciare l’esecutivo durante una pandemia è “indifendibile” e “irresponsabile”, ha dichiarato. (Vap)