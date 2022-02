Business news: India, calo vendite veicoli passeggeri del 10 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite dei veicoli per il trasporto di passeggeri sono diminuite in India del 10,12 per cento su base annua a gennaio: 258.329 unità, contro le 287.424 dello stesso mese del 2021. Lo ha reso noto la Federazione delle associazioni dei concessionari (Fada), precisando che il calo non è da attribuire alla domanda ma alla persistente carenza di semiconduttori. In flessione anche i mezzi a due ruote, del 13,44 per cento – da 1.175.832 a 1.017.785 – e i trattori, del 9,86 per cento, da 61.485 a 55.421. In controtendenza, invece, i veicoli commerciali, passati da 56.227 a 67.763, un incremento del 20,52 per cento. In crescita anche i mezzi a tre ruote: del 29,8 per cento, da 31.162 a 40.449. Il dato trasversale alle categorie è del -10,69 per cento, da 1.612.130 a 1.439.747 unità. (Inn)