Business news: Uzbekistan, Pil in crescita del 7,4 per cento nel 2021

- L’economia dell’Uzbekistan è cresciuta del 7,4 per cento nel 2021. Lo indicano i dati pubblicati dalla Commissione di Stato per le statistiche. Il valore aggiunto lordo creato da tutti i settori dell’economia del Paese centrasiatico è ammontato al 92,8 per cento del Pil ed è cresciuto del 7,5 per cento. In aumento del 6,7 per cento anche le entrate fiscali, il cui contributo sul Pil si è tuttavia ridotto di 0,5 punti percentuali. Tra i settori in maggiore crescita quello dei servizi (+9,2 per cento) e quello dell’industria (+8,7 per cento). Espansione sostenuta anche per il settore delle costruzioni (+6,8 per cento) e per l’agricoltura (+4 per cento). (Res)