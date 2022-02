Business news: Bangladesh-Ue, in corso discussioni su cooperazione nella transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Charles Whiteley, ambasciatore dell’Unione europea a Dacca, ha incontrato il sottosegretario per l’Elettricità, l’energia e le risorse minerarie del Bangladesh, Nasrul Hamid, per discutere della cooperazione nella transizione energetica e nelle fonti rinnovabili. Lo ha riferito il diplomatico su Twitter. Secondo l’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”), sono stati discussi, in particolare progetti riguardanti la generazione di energia eolica e solare e la costruzione di reti intelligenti; tra i temi anche la collaborazione regionale con Nepal e Bhutan. (Inn)