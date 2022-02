Burkina Faso: 40 jihadisti coinvolti in attacchi in Benin uccisi dalle Forze armate francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati francesi dell’operazione antiterroristica Barkhane hanno ucciso in Burkina Faso 40 jihadisti coinvolti in attacchi nel nord del Benin. Lo ha reso noto oggi lo Stato maggiore francese in un comunicato. Nei tre attacchi in Benin erano morte nove persone, incluso un ex militare francese. Allertate dai partner di Benin e Burkina Faso, le forze dell’operazione Barkhane hanno individuato il gruppo armato con l’ausilio dell’intelligence aerea e lo hanno neutralizzato giovedì scorso, secondo il comunicato. (Frp)