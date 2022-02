Migranti: Meloni, trafficanti di esseri umani intascano denaro mettendo a rischio la vita dei disperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scafisti intascano denaro mettendo a rischio la vita di milioni di disperati in mare aperto: ipiù fortunati arrivano sulle nostre coste da clandestini e spesso finiscono per essere sfruttati in lavori umilianti o sottopagati, quando non dalla criminalità organizzata o da qualche cooperativa rossa per fare business con i fondi per l'accoglienza, alcuni riescono a raggiungere il confine con altri Stati europei e per oltrepassarlo vengono "spennati" da altri trafficanti di esseri umani, come scoperto nelle scorse ore a Milano Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Solo la sinistra e qualche Ong compiacente non si rendono conto che non c'è nulla di umano in tutto ciò. Bisogna spezzare questa catena di sfruttamento, con accordi di cooperazione e di gestione dei flussi. Con un blocco navale, inteso come missione europea di concerto con le autorità nordafricane per fermare le partenze clandestine. Perché il vero diritto da difendere è quello di avere la possibilità di rimanere e crescere nella propria terra, senza sottomettersi o essere costretti a scappare", scrive Meloni.(Com)