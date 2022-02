Ucraina-Francia: Zelensky, con Macron discusso formato Normandia e gruppo di contatto Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eliseo ha reso noto che il presidente Macron ha espresso soddisfazione per il “sangue freddo” di Zelensky in questo contesto “particolarmente volatile”. Il colloquio telefonico ha offerto l’opportunità per dare seguito alla visita di Macron a Mosca e Kiev questa settimana ed è “inserito nel quadro della buona coordinazione tra Francia e Ucraina”. Il capo di Stato francese ha riaffermato il sostegno alla sovranità e integrità territoriale di Kiev e assieme a Zelensky ha espresso “il desiderio di continuare il dialogo nel formato Normandia per l’attuazione degli accordi di Minsk e una soluzione durevole in Donbass”. (Rum)