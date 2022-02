Argentina: Fernandez, missioni in Cina e Russia non pregiudicano rapporti con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha negato che le recenti missioni svolte in Russia e Cina, si traducano in una cattiva relazione con gli Stati Uniti. "Le cose non sono così lineari così come le vede qualcuno. Viviamo in un mondo multilaterale", lontano dalla divisione tra "mondo capitalista e mondo comunista", ha scritto Fernandez in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter. La stessa relazione con la Casa Bianca non va in una sola direzione, ha sottolineato il presidente ripercorrendo il modo in cui "si è creata la relazione di dipendenza" tra Buenos Aires e il Fondo monetario internazionale (Fmi). "L'amministrazione di (Donald) Trump, col suo voto, ha agevolato la concessione del credito" da 44 miliardi di dollari per "aiutare il governo di Mauricio Macri, senza considerare i danni che ha rappresentato per l'Argentina", ha sottolineato Fernandez impegnato a rinegoziare il debito con l'organismo multilaterale. Allo stesso modo, ha proseguito, "dico oggi che l'attuale governo nordamericano, nel momento di dare inizio a una soluzione del problema, ha accompagnato l'Argentina con il suo voto, e questo lo apprezzo". (segue) (Abu)