Argentina: Fernandez, missioni in Cina e Russia non pregiudicano rapporti con Usa (2)

- Fernandez ha quindi difeso la necessità di spingere l'economia con "Investimenti produttivi da tutto il mondo". "Vogliamo che l'Argentina sia la porta di ingresso di molti investitori in America Latina. Sia dall'Europa come dalla Russia e la Cina", ha detto il presidente segnalando che quando si tratta di ampliare le frontiere commerciali non si ragiona in termini di blocchi. "Con la logica del multilateralismo, l'Argentina ha analizzato con la Russia la possibilità di approfondire l'assistenza finanziaria" e spingere "investimenti e commercio bilaterale". Allo stesso tempo, la decisione di aderire alla Nuova via della Seta, il progetto di connettività globale elaborato da Pechino, rappresenta per Buenos Aires la possibilità di aumentare le proprie infrastrutture e il commercio internazionale. L'accordo, che garantisce 23,7 miliardi di dollari di prestito all'Argentina, serve inoltre a correggere il "profondo deficit commerciale" che il Paese ha con il gigante asiatico. (Abu)