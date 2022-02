Calcio: Berlusconi, Milan? Dovrebbe mettere a punto strategie d'attacco più efficaci ma non è male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Il Milan dovrebbe mettere a punto ancora strategie di attacco forse più efficaci, più concrete, che portino a tirare in porta. Però, non è male, diciamocelo chiaro. Vedo un Milan che gioca e che, se impostato opportunamente, potrà ottenere buoni risultati". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, proprietario del Monza e storico presidente del Milan, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa al termine della gara Monza-Spal. (Rin)