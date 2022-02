Ucraina: Borrell, missioni diplomatiche Ue e Paesi membri non stanno chiudendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le missioni diplomatiche dell’Unione europea e dei suoi Paesi membri in Ucraina non stanno chiudendo. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una dichiarazione pubblicata sul sito del Consiglio dell’Ue. Le missioni diplomatiche “restano a Kiev e continuano a lavorare in sostegno ai cittadini europei e alla cooperazione con le autorità ucraine”, si legge. La presenza del personale e gli avvisi di viaggio “vengono adeguati alla luce delle circostanze di sicurezza”, ha proseguito Borrell. “Riaffermiamo il nostro continuo supporto all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina e agli sforzi diplomatici verso una de-esclation. Ricordiamo che ogni ulteriore aggressione militare contro l’Ucraina avrà enormi conseguenze e costi gravi”, si conclude la dichiarazione. (Beb)