© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha invitato i cittadini che si trovano attualmente in Ucraina ad abbandonare il Paese. L'invito, che riguarda circa 25 persone presenti in Ucraina per motivi di studio e lavoro, segue l'allarme lanciato ieri dalla Casa Bianca circa una possibile invasione da parte delle forze militari russe, in "qualsiasi momento". (Cip)