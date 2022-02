Germania: diplomatico Trapassi, tra Chiesa e Stato rapporto di 'compromessi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è "un Paese in cui Chiesa e Stato si sono certamente scontrati, ma dove hanno trovato soluzioni comuni per convivere, portando alla nascita di un rapporto fatto di compromessi, ma ben funzionante". Lo ha detto il diplomatico Lorenzo Trapassi nel corso della presentazione ufficiale del libro “I rapporti giuridici tra Stato e Chiesa in Germania”, edito da Giappichelli, che si è svolta oggi nella prestigiosa Sala Gabetti dell’Istituto Italiano degli Studi Germanici, a Roma. All’incontro hanno presenziato, oltre all’autore Trapassi, la giornalista Valentina Dello Russo e il Presidente dell’Istituto, il professor Luca Crescenzi, che ha presentato gli ospiti e moderato la conversazione incentrata sulle molteplici interconnessioni esistenti tra la Chiesa e lo Stato tedesco. Ripercorrendo i momenti storici più salienti che hanno portato alla Bundesrepublik di oggi, l’autore ha messo in evidenza gli aspetti che hanno contribuito all’instaurarsi dei suddetti rapporti, caratterizzati ormai da un assetto ben consolidato, ma al contempo flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze locali. Trapassi, ha ricordato in particolare il federalismo della Germania, che si rispecchia nell’identità religiosa del Paese dove Chiesa e Stato si sono certamente scontrati, ma hanno trovato soluzioni comuni per convivere, portando alla nascita di un rapporto fatto di compromessi, ma ben funzionante. Prestando particolare attenzione alla situazione attuale, Trapassi sottolinea inoltre, "il ruolo-chiave della Chiesa tedesca moderna che, grazie alle attività svolte al servizio della comunità e dell’economia, nonché al prezioso supporto fornito di recente durante la pandemia, ad esempio, si configura come un elemento di integrazione esemplare, che potrebbe offrire interessanti spunti e insegnamenti anche in Europa e in Italia". (Res)