Giustizia: Zanettin (FI) su riforma Csm, sorteggio temperato non contrasta con articolo 104 Costituzione

- Il sorteggio (temperato) proposto da Forza Italia per l'elezione della componente togata del Csm non contrasta con l'articolo 104 della Costituzione perché i candidati vengono sempre e comunque votati dai magistrati. Lo dichiara, in una nota, Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. "Del resto, la stessa Anm ne è consapevole avendo sottoposto a referendum consultivo tra i suoi iscritti la nostra proposta. Con tutta evidenza una proposta incostituzionale non avrebbe neppure avuto dignità di dibattito. La questione la affronteremo con serenità a partire dalla settimana prossima nel dibattito in commissione", aggiunge. (Com)