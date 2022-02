Civitavecchia: Legambiente protesta davanti alle centrali di Torrevaldaliga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Civitavecchia davanti alle centrali di Torrevaldaliga Legambiente, insieme ad altre associazioni, ha protestat "contro i progetti di nuove centrali a gas nel Lazio e per un futuro sostenibile, fatto di produzione energetica da fonti rinnovabili. L'iniziativa è avvenuta oggi contemporaneamente in decine di città in tutta Italia", spiega in una nota Legambiente. "La transizione ecologica ed energetica deve passare dallo sviluppo delle fonti rinnovabili sui territori e non da nuove centrali a gas - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - come le due proposte a Civitavecchia o quella progettata a Montalto di Castro, perché il futuro sia libero da fonti fossili inquinanti e climalteranti. La centrale a carbone di Torrevaldaliga nord è il nemico del clima numero uno nel Lazio per l'inquinamento che provoca nel suo territorio e per l'enorme portata delle emissioni che scatena, va spenta e convertita in polo delle rinnovabili, con torri eoliche, fotovoltaico e sistemi di accumuli in grado di rispondere alle esigenze di produzione, ma anche di sicurezza e flessibiità della rete. Questo luogo - conclude Scacchi - è tra i più simbolici e rappresentativi delle scelte terribilmente sbagliate del passato, e oggi, la ciminiera della centrale a carbone di Torrevaldaliga è al primo posto assoluto tra gli impianti italiani per emissioni, con più di otto milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno sprigionate in atmosfera: da qui è fondamentale che nasca la transizione fatta di energia pulita". (Rer)