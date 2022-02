Canada: polizia disperde camionisti al confine con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia canadese ha caricato i camionisti che da sei giorni bloccano l'Ambassador Bridge, che collega la città di Windsor, in Ontario, con Detroit, negli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa canadese, secondo cui decine di agenti di polizia si sono avvicinati ai manifestanti sul lato canadese del ponte disperdendo alcuni dei dimostranti e smantellando un accampamento allestito dai manifestanti. Al momento sono rimasti circa 20 veicoli. La mossa arriva un giorno dopo che un giudice ha emesso un'ingiunzione che consente alla polizia di iniziare a sgomberare l'area del ponte e porre fine al blocco che sta mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento fra i due Paesi. Ieri la governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer, ha offerto mezzi pesanti all'amministrazione di Windsor, nella provincia canadese dell'Ontario, per sgomberare gli autotrasportatori che occupato l'Ambassador Bridge - uno tra i principali valichi di confine tra i due Paesi attraverso il fiume Detroit - in segno di protesta contro le restrizioni anti-pandemiche in vigore nel Canada. Lo ha annunciato il sindaco di Windsor, Frew Dilkens. (segue) (Nys)