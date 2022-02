Canada: polizia disperde camionisti al confine con gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli autotrasportatori, iniziata con un convoglio di mezzi pesanti che ha occupato il centro di Ottawa in segno di protesta contro l'obbligo di vaccinazione, si è estesa nelle ultime settimane ad altre località del Canada e a diversi Paesi del mondo. "Lo Stato del Michigan e l'ufficio della governatrice ci hanno offerto direttamente di inviare diversi mezzi pesanti per aiutarci a rimuovere veicoli, fornire sicurezza e fare tutto il necessario per porre fine a questo blocco", ha detto Dilkens. Whitmers si è distinta durante il primo anno della pandemia di Covid-19 per aver adottato nel Michigan drastiche misure di distanziamento e blocco delle attività economiche, costatele dure contestazioni e un sospetto tentativo di rapimento. Nel frattempo, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano "The Hill", il dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti (Dhs) ha avvertito le forze dell'ordine Usa che le proteste dei camionisti in corso da settimane nel Canada potrebbero estendersi agli Stati Uniti in occasione del Super Bowl e dell'annuale discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Joe Biden. (segue) (Nys)