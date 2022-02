Canada: polizia disperde camionisti al confine con gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dipartimento, i gruppi di autotrasportatori Usa potrebbero organizzare manifestazioni, convogli e proteste in solidarietà con i loro colleghi canadesi, che hanno occupato il centro di Ottawa per chiedere la revoca dell'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 e la fine delle misure di emergenza legate alla pandemia. Il Dhs "ha ricevuto rapporti secondo cui gli autotrasportatori potrebbero potenzialmente pianificare blocchi stradali in diverse grandi città metropolitate degli Stati Uniti per protestare, tra le altre cose, contro gli obblighi vaccinali", avverte l'agenzia. Il Dhs precisa che i manifestanti non pianificano alcun atto di violenza, ma avverte che "se centinaia di automezzi pesanti convergessero in una grande città metropolitana potrebbero causare disturbo gravi ai trasporti, alle operazioni del governo federale, alle attività commerciali e ai servizi di sicurezza". (Nys)