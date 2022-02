Libia: battaglioni militari entrano a Tripoli per sostenere premier Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni battaglioni militari sono entrati a oggi Tripoli, la capitale della Libia, per sostenere il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. Fonti libiche hanno spiegato ad “Agenzia Nova” che i gruppi armati provengono dalle regioni occidentali dopo un incontro del primo ministro a Reqdaleen, a ovest di Tripoli, con alcuni leader militari, tribali e sociali. L’obiettivo di capo del governo è rimanere in carica dopo che il Parlamento lo ha esautorato eleggendo l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, influente politico originario della “città-Stato” di Misurata, come nuovo premier designato. "Negli ultimi dieci anni, la Libia è stata dominata da una classe politica che ha sequestrato il denaro e il processo decisionale. Le stesse persone che hanno legittimato le guerre in Libia ora stanno tornando per condividere il potere. Ciò che sta accadendo sotto la cupola del Parlamento è assurdo ed è una frode. Pochi in Parlamento dominano le decisioni con intimidazione, predominanza, mancanza di trasparenza e integrità”, ha detto Dabaiba a Reqdaleen. (segue) (Lit)