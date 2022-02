Libia: battaglioni militari entrano a Tripoli per sostenere premier Dabaiba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 11 febbraio, il Parlamento ha eletto Bashagha all’unanimità e per acclamazione alla presenza di 147 deputati sui 162 considerati attivi dalla presidenza del parlamento. Tuttavia, vi sono ancora molte incertezze sulle modalità del voto e sui prossimi sviluppi. “Il voto nella sessione del Parlamento di Tobruk è stata una farsa. I membri del Parlamento dovrebbero dimettersi. Servono elezioni rapide, non abbiamo bisogno di una proroga. Invito tutti a manifestare per chiedere le elezioni”, ha aggiunto Dabaiba. “Non c'è stata nel nostro Paese senza una vera riconciliazione tra i libici. Il governo e il Consiglio di Presidenza appoggiano il dossier di riconciliazione nazionale. Faremo ogni sforzo per sostenere questo dossier”, ha detto ancora il capo del governo. (segue) (Lit)