Libia: battaglioni militari entrano a Tripoli per sostenere premier Dabaiba (4)

- Ieri, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello rivolto “a tutte le parti e le istituzioni libiche per prendere decisioni critiche in modo trasparente e consensuale”. Il segretario generale ha invitato “a continuare a preservare la stabilità in Libia come una priorità assoluta”, ricordando “a tutte le istituzioni l’obiettivo primario di tenere le elezioni nazionali il prima possibile per garantire il rispetto della volontà politica dei 2,8 milioni di cittadini libici che si sono iscritti per votare”. In una nota diramata dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Guterres ha “preso atto” della votazione del parlamento, in consultazione con l’Alto consiglio di Stato, relativa non solo alla nomina di Bashagha ma anche all’adozione dell’emendamento costituzionale, che traccia un percorso per la revisione del progetto costituzionale del 2017 e fissa elezioni “entro 14 mesi”. (Lit)