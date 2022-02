Latina: a Cori approvato studio di fattibilità per mettere in sicurezza scuola elementare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla giunta comunale di Cori, in provincia di Latina, lo studio di fattibilità per gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico che consentiranno di mettere in sicurezza la scuola primaria Virgilio Laurienti. L'importo complessivo dei lavori è pari a quasi 2.400.000 euro e sarà finanziato dal ministero dell'Interno. Il progetto definitivo dovrà ottenere l'autorizzazione paesaggistica in subdelega, trattandosi di un intervento su un edificio di pregio realizzato negli anni trenta e sottoposto ai vincoli previsti dal codice sui Beni culturali. Lo comunica in una nota l'ente comunale. Il Comune di Cori aveva già partecipato all'avviso pubblico del ministero dell'Istruzione in favore degli enti locali per il finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico, ricevendo un finanziamento di circa 150.000 euro. (Com)